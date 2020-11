Bajdenov doktor je kazao da će zbog te povrede morati nositi posebno dizajniranu čizmu nekoliko sedmica u kojoj će mu noga biti fiksirana, a lom je uslijedio na sredini stopala.

"Početni rentgenski snimci nisu pokazali očigledan prijelom, međutim, njegov klinički pregled naložio je detaljnije snimanje. Kontrolni CT je potvrdio prijelom sitnih bočnih i kostiju u sredini stopala", rekao je doktor Kevin O'Connor.

Ranije u nedjelju, Bajdenova kancelarija je najavila da će ga njegov ortoped pregledati iz predostrožnosti, nakon što je izvrnuo gležanj igrajući se sa psom.

U nedjelju uveče, odlazeći američki predsjednik Donald Tramp je poželio Biajdenu brz oporavak, piše CNN.

"Ozdravi ubrzo", napisao je na Twitteru.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020