Jezivi snimci iz svjetskog žarišta korone: U parkovima prave improvizovane lomače

U ovoj državi posljednjih nekoliko dana bilježe na stotine hiljada novih slučajeva zaraze, a svakog dana bitku sa virusom izgubi više od 2.000 ljudi.

Strahuje se da je broj oboljelih i preminulih od ovog opasnog virusa viši od zvaničnih podataka. Pojedini mediji tvrde da su došli do dokaza da je u proteklih nedjelju dana preminulo 1.150 ljudi više u Delhiju nego što stoji u zvaničnim izvještajima.

Park turns into cremation ground in #Delhi as #COVID19 deaths hit record high in #India pic.twitter.com/xZ7MJ2OYKU

— Ruptly (@Ruptly) April 27, 2021