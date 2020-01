Jezive scene iz Kine preplavile društvene mreže: Ljudi padaju kao pokošeni

Generalni direktor kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gao Fu izjavio je da koronavirus potiče sa tržišta nelegalne trgovine divljim životinjama, prenio je Rojters.

In #Wuhan ,people are collapsing on streets due to the deadly #WuhanPneumonia . so helpless. #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/X5ho3Llpcm

Tako, treba napomenuti da je SZO danas donijela odluku da za sada neće biti uvođenja vanredne situacije na globalnom nivou zbog širenja virusa.

S druge strane, jezive scene iz Kine preplavile su društvene. Ljudi zbog novog virusa padaju kao pokošeni po ulicama.

Just In #Breaking —#China National Health Commission reported 8 more DEATHS of #WuhanPneumonia (2020-01-23 15:44)

Video from a hospital in #Wuhan. 🇨🇳 #CCPChina govt seems incapable to deal or hide this deadly virus anymore.#ChinaPneumonia #coronavirus pic.twitter.com/qEk7Xu3iYA

