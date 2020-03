Jeziv snimak: Vozač čudom ostao živ nakon udarca voza

Snimke nadzornih kamera podijelilo je policijsko odjeljenje i prikazuje vozača koji čeka na željezničkom prelazu dok konačno i ne pokuša da ga pređe - u potpuno pogrešnom trenutku, prenosi RT.

- To mora da je bilo bolno - čuje se na snimku, koji je objavio detektiv Mozes Kastiljo.

Please please be extra careful around train tracks and oncoming trains!! This driver made it out alive with only scrapes & bruises. We are grateful this was not a fatal collision. pic.twitter.com/wedMeShZRI

— Detective Moses Castillo (@DetectiveMoses) March 4, 2020