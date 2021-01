Jeziv snimak iz Nagorno-Karabaha: Naježićete se kada vidite šta radi azerski vojnik

Novi video-snimak iz Nagorno-Karabaha digao je veliku prašinu na društvenim mrežama.

Na novom snimku se vidi azerski vojnik koji vrši razminiranje terena u Nagorno-Karabahu.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste zastrašujuća činjenica da vojnik to čini golim rukama, te na sebi nema nikakvu zaštitnu opremu.

Azeri soldier removing mines in Karabakh with bare hands, no protective equipment. pic.twitter.com/HHZqWx0B7t

Podsjećamo da su u Nagorno-Karabahu određeni neki stručnjaci poginuli i pod punom opremom prilikom razminiranja terena.