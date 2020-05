Jesu li pronađene snimke koje pokazuju da je Bill Gejts psihički bolestan?

Društvenim mrežama širi se članak senzacionalnog naslova „Pronađena snimka Billa Gatesa koja baca sumnju na njegovo psihičko stanje!“, objavljen 10. maj na portalu Priznajem.hr.

Identičan tekst prenesen je i na drugim portalima, kao što su Ekskluzivno.me i Bazirano.org.

Prema podacima servisa CrowdTangle, članci su s ova tri portala na Facebooku ukupno podijeljeni više od 650 puta, putem Facebook stranica i grupa koje prati više desetaka tisuća ljudi.

U članku se iznosi više netačnih i manipulativnih tvrdnji, koje stvaraju lažnu sliku da se ljudima pokušava nametnuti obveza vakcinisanja protiv Covida-19. Podsjećamo, vakcina protiv bolesti izazvane novim koronavirusom nije još razvijeno, niti je poznato kad bi moglo biti dostupno.

Gates nije najavio obvezno vakcinisanje

„Bill Gates osnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu objavio je prije nekoliko sedmica da će vakcina protiv COVIDA-19 biti obavezno ukoliko želimo preći granicu“ [sic], piše portal Priznajem.hr.

Točno je da je Gates na svom blogu 30. aprila objavio tekst pod naslovom „Što trebate znati o vakcini protiv Covida-19“. U tom tekstu Gates tvrdi kako ćemo, da bi zaustavili pandemiju, „morati vakcinu učiniti dostupnim svakoj osobi na planetu“.

Gates naglašava kako je u pitanju veliki logistički izazov. Ne samo da za tako nešto treba proizvesti najmanje 7 milijardi doza cjepiva, već vakcinu treba i dopremiti do svakog naseljenog kutka Zemlje.

Nigdje u tom tekstu Gates, međutim, ne tvrdi da će vakcina biti obvezna, niti zastupa stav da bi trebalo biti obvezno. Gates, naravno, nema ovlasti temeljem kojih bi mogao proglasiti obvezno vakcinisanje za čitav svijet, o čemu je Faktograf već pisao.

Vakcina najbolja šansa za povratak u normalnost

„Plačenički mainstream mediji su njegovu ideju objeručke prihvatili i nastavili ‘silovati’ narod jednom te istom propagandnom kampanjom za vakcinisanje” [sic], navodi se dalje u tekstu portala Priznajem.hr.

Tvrdnje da nam je vakcina protiv novog koronavirusa najbolja nada za povratak normalnom životu nisu nikakva „propagandna kampanja“, već mišljenje koje od samog početka pandemije dosljedno iznose zdravstveni stručnjaci.

To je stav Svjetske zdravstvene organizacije (The Financial Times), kao i nezavisnih stručnjaka u Hrvatskoj i inostranstvu. (Index.hr, BBC, CNN).

Pritom, nije još uopšte sigurno hoće li naučnici uspjeti razviti vakcinu dovoljno efikasno da nas zaštiti od Covida-19, niti se može prognozirati kad bi takvo vakcina moglo biti dostupno.

Optimističniji prognozeri nadaju se da bi vakcina moglo biti razvijeno kroz narednih 18 mjeseci. Ako bi se takve prognoze ostvarile, bilo bi to vrlo veliko postignuće. Nikad do sada nauka nije uspjela u tako kratkom roku razviti vakcinu protiv nove, ranije nepoznate bolesti.

Proces razvijanja vakcine vrlo je kompleksan i uključuje različite faze testiranja, kako bi se dobila vakcina koje je djelotvorno i sigurno za korištenje, tako da kod pacijenta ne izaziva opasne nuspojave.

Gates se njiše u stolici dok razmišlja

U nastavku teksta portal Priznajem.hr donosi dva kratka video isječka, prezentirajući ih kao „dokaze“ koji bi trebali diskreditovati Gatesa.

„Snimka koju smo pronašli pokazuje Gatesa u mladim danima na jednome intervjuu gdje ne može stati na jednome mjestu, bulji u jednu točku i malo se gingolaje na stolici. Hrpa posprdnih komentara širi se facebookom kao ‘uzeo je pogrešnu terapiju’, ‘ovaj bolesnik će odlučivati nama o vakcinama’ itd.“ [sic], piše Priznajem.hr.

Najprije, nije u pitanju video zapis intervjua s Gatesom. Oba videa datiraju iz 1998. i dio su javno dostupnih zapisa na stranici Courtroom View Network i na YouTubeu. Snimljeni su u sudskom postupku Sjedinjene Države protiv Microsofta. Postupak se vodio jer je Gatesova kompanija optužena zbog zloupotrebljavanja monopolske pozicije.

Snimke su 5. maja najprije objavljene na američkoj stranici The Raifield Review. Objava pod nazivom „Govor tijela: njihanje Billa Gatesa“ vodi na forum na kojem su snimke doista izazvali brojne reakcije korisnika, koji su propitivali i komentarisali Gatesovo psihičko stanje.

Međutim, iz priloženih isječaka sasvim je jasno da je Gates u stanju normalno pratiti suđenje i odgovarati na pitanja koja su mu postavljena. Dva priložena isječka pritom su samo mali djelić višesatnog Gatesovog svjedočenja, tokom kojeg je tadašnji vlasnik Microsofta lucidno odgovarao na pitanja.

Što se tiče njihanja u stolici, koje je poslužilo kao povod za komentare da je Gates psihički labilan, radi se o staroj i dobro poznatoj Gatesovoj navici. Po pisanju Business Insidera, njihanje je prepoznatljiva navika Billa Gatesa još iz djetinjstva, a događa se kada o nečemu intenzivno razmišlja. Ovoj Gatesovoj navici u medijima se već dugo piše; Fortune ju je spominjao u izvještaju koji datira još iz 1990. godine.

Njihanje se intenzivira kada je za neku temu jako zainteresovan ili uznemiren, zbog čega se mu se olako pripisuju stanja poput autizma, odnosno Aspergerovog sindroma, premda nema potvrde da Gates ima dijagnozu iz spektra autizma (The Guardian, Wired, MassLive).