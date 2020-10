Jermenija balističkim raketama gađala azerbejdžanski grad Mingačevir

"U Mingačeviru se nalazi rezervoar vode i ključno elektro postrojenje. Varvarski izraz očajanja", napisao je Hadžijev na "Tviteru". Kako je navedeno, raketni napad izveden je sa četiri taktičke balističke rakete "Točka".

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana potvrdilo je da se dogodio raketni napad na gradove Mingačevir i Terter i da ima ranjenih.

Jermenska strana nije potvrdila da je došlo do napada.

UPDATE: 4 TOCHKA Short Range Theatre Ballastic Missile to Mingachevir industrial city of Azerbaijan launched by Armenia. No serious damage to infrastructure. But civilians wounded. Armenia's state terror&environmental terror continues. Mingachevir is also big water reservoir.

