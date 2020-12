Jermenski vojnici povlače se sa svojih položaja u provinciji Sjunik u Jermeniji.

Kao dokaz za ove tvrdnje navodi se video-snimak koji se širi društvenim mrežama.

Na njima se vide jermemnski vojnici koji se povlače sa tog područja.

Reports that Armenian servicemen are withdrawing from their positions in Syunik Province of Armenia as Azerbaijan forces are going to enter the region. The soldier in the video is cursing PM Nikol Pashinyan and many other government officials.

Via: https://t.co/Ob8t6DzLGo pic.twitter.com/8wG4heJ82t

Vojnik na snimku psuje premijera Nikol Pašinjana i mnoge druge vladine zvaničnike.

(Izvor: Novosti)