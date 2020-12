Jermenska vojska u Nagorno-Karabahu pokazala je kako se koristi protivvazdušni raketni sistem ,,Tor". Snimak lansiranja projektila objavio je Telegram kanal "Vojni informator".

PVO sistem "Tor" je taktički kompleks za sve vremenske uslove stvoren da pokriva važne objekte i kopnene snage. Takođe može raditi u automatskom režimu, nezavisno kontrolišući navedeni vazdušni prostor.

Rare footage of Armenian Tor-M2KM air defense system in action during the war.

The most effective weapon against drones, but Armenia took delivery of a very limited batch in 2019 and they were deployed late in the action when the ranks of older OSAs and Strelas were bleeding. pic.twitter.com/9tN8ypZ8oi

Ranije je bivši ministar odbrane Jermenije Sejran Oganjan naveo razloge poraza u Nagorno-Karabahu.

Prema njegovom mišljenju, to su bile neusklađene odluke komande i vlasti zemlje. Prema Oganjanu, ispravna procjena vojno-političke stvarnosti mogla bi da spriječi dalju katastrofu na frontu.

Dana 9. novembra 2020. lideri Jermenije, Azerbejdžana i Rusije potpisali su zajedničku izjavu o prekidu neprijateljstava u Nagorno-Karabahu. Izvjestan broj teritorija izgubljenih početkom devedesetih godina došao je pod kontrolu Bakua.

Ruski mirovnjaci trenutno patroliraju duž linije razgraničenja i koridora koji povezuje Jermeniju i Karabah.