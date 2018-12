Јemen - "Rat je gotov"

Dogovor o prekidu vatre u borbama za luku Hodeida poslije sedam dana pregovora u Švedskoj postigli su ministar spoljnih poslova Kalid al Јamani i izaslanik pobunjenika Muhamed Abdelsalam.

VIDEO: Rival sides in Yemen's civil war, the country's foreign minister Khaled al Yamani and rebel negotiator Mohammed Abdelsalam, shake hands after agreeing a ceasefire for the vital port of #Hodeida on the seventh day of UN-brokered peace talks in Sweden pic.twitter.com/SwwkigJOz8

