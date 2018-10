Jednostarno povlačenje SAD iz sporazuma može dovesti do rata

Predsjednik Komiteta za međunarodna pitanja Gornjeg doma ruskog parlamenta Konstantin Kosačev upozorio je da bi povlače Amerike iz Sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i malog dometa (INF) moglo izazvati rat i istakao da bi tim povodom trebalo održati sjednicu Savjeta bezbjednosti UN.

Kosačev je ocijenio da je najava američkog predsjednika Donalda Trampa o povlačenju iz Sporazuma nastavak ucjene.

"Podsjećam da član 15 INF-a predviđa jednostrano povlačenje samo uz posebne okolnosti, uz potvrdu u roku od šest mjeseci. Do sada nisu pokrenuti zvanični postupci za to i to daje osnov da se Trampova izjava smatra nastavkom ucjene, a ne ispunjenjem zakonske regulative", naglasio je Kosačev.

On smatra da četiri nuklearne sile, bez Amerike, treba da održe konsultacije, kao i da treba da zasjeda Konferencija o razoružanju u Ženevi i Savjet bezbjednosti UN, prenosi Tass.

"Situacija je kritična i prijetnje miru dobijaju određeni oblik", kaže Kosačev.

On ističe da zapadni saveznici Amerike treba da odaberu da li će se opredijeliti za isti put kao i Vašington, što bi moglo dovesti do novog rata ili će stati na stranu zdravog razuma na osnovu instinkta samoodržanja.

"Teško da bi bilo ko preživio nuklearni sukob koji je blizu nakon jednostranog povlačenja SAD iz INF", dodaje Kosačev.

Sporazumom INF o kojem su pregovarali tadašnji američki predsjednik Ronald Regan i sovjetski lider Mihail Gorbačov, a ratifikovao ga Senat 1988. godine, ukinuti su projektili kratkog i srednjeg dometa sa nuklearnim i drugim bojevim glavama.

"Rusija, na žalost, nije poštovala sporazum, pa ćemo ga poništiti i mi ćemo se povući", rekao je Tramp na predizbornom mitingu u saveznoj državi Nevada.

Vašington smatra da Moskva radi na razvoju sistema za lansiranje raketa što nije u skladu sporazuma INF. Novi sistem omogućio bi Moskvi da pokrene nuklearni napad na Evropu.

Rusija je negirala da krši sporazum INF.