Jedna od najvećih tragedija: Posljednje riječi pilota aviona koji se srušio u Pakistanu

"Potvrđeno je da je 41 osoba poginula u avionskoj nesreći", rekao je Malik na konferenciji za novinare.

Dvije osobe su preživjele, prenosi Rojters.

Malik je rekao da će pakistanska nezavisna agencija za istrage o bezbjednosti sprovesti istragu o nesreći.

Avion pakistanske nacionalne avio-kompanije sa 99 putnika i članova posade, srušio se danas neposredno prije slijetanja na aerodrom u Karačiju, prenijeli su pakistanski mediji.

'Mayday, mayday...'- Pakistan plane's last message from the pilot.

In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.

There are 'no survivors' after the plane crash in Karachi, read more here: https://t.co/Xu6ZzKS2CE pic.twitter.com/mIraPV8SXb

— SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020