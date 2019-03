Jedan od najcrnjih dana u istoriji Novog Zelanda: Rafalima na vjernike, veliki broj mrtvih VIDEO

Ona je rekla da su ovo "nesumnjivo najcrnji dani za Novi Zeland", ističući da se ovo može opisati samo kao teroristički napad.

Napadi su se dogodili nakon molitve petkom u džamijama El Nur i Linvud.

Od potvrđenih 40 poginulih, 30 je ubijeno u džamiji El Nur, a 10 u džamiji Linvud, piše "Gardijan".

Policija je privela tri muškarca i jednu ženu, rekao je šef policije Majk Buš, ali je upozorio da ima još osumnjičenih koji su na slobodi.

Premijer Australije Skot Morison rekao je da je jedan od uhapšenih državljanin Australije.

On je rekao da su napadači "ekstremistički desničari" koji zagovaraju supremaciju bijele rase. Dodatne informacije i tačne okolnosti napada i dalje se utvrđuju.

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je u obraćanju svojoj naciji rekla da još nema sve detalje, ali da će ovo sigurno biti upamćen kao jedan od najcrnjih dana u istoriji Novog Zelanda.

"U panici smo trčali kako bismo izbjegli kišu metaka i spasili goli život. Vidjeli smo druge kako u lokvama krvi leže na tlu", ispričao je jedan od svjedoka.

Prema dosad raspoloživim informacijama, prvo su stigli izvještaji o pucnjavi u džamiji Al-Noor.

"Prvo smo mislili da je došlo do nekakvog strujnog udara, ali odjednom smo shvatili da su se ljudi dali u paničan bijeg", opisao je svjedok Mohan Ibrahim koji je sve gledao s polja navodeći da je u džamiji bilo nekoliko njegovih prijatelja.

"Zvao sam ih na mobitel, ali niko od njih mi se ne javlja. Strah me za njihove živote", izjavio je Ibrahim.

Nedugo potom počeli su stizati izvještaji o većem broju ljudi u blizini te džamije kako leže na tlu u velikim lokvama krvi.

"Vidio sam jednog napadača kako puca drugom čovjeku u srce. Mislim da je sve trajalo najmanje 20 minuta", izjavio je jedan svjedok za novozelandsku televiziju.

Drugi svjedoci navode da su napadači u džamiji Al-Noor, u centru Christchurcha, prvo ušli u prostoriju za molitvu namijenjenu muškarcima, a zatim su nastavili s krvoprolićem u prostoriji namijenjenoj ženama.

"Ja sam se samo molio i čekao. Bože, daj da mu nestane metaka, govorio sam u sebi. Prvo je pucao na jednu pa na drugu stranu, pa je otišao u drugu prostoriju, tamo gdje su bile žene i pucao je u njih",ispričao je još jedan svjedok.

Na internetu se pojavio snimak čija autentičnost još nije potvrđena, a za koju se tvrdi da ju je zabilježio jedan od napadača, koji je kameru navodno imao pričvršćenu za kacigu koju je nosio na glavi dok je pucao. Policija je pozvala građane da ne dijele taj snimak koji je, kako navode, "izrazito uznemirujući".

