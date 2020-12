On je strijeljao Čaušeskua, a već 31 godinu nema mira: Svi su pucali, znam da su moji meci ubili

Prije nego što su ubijeni, Čaušesku je otpevao deo "Internacionale" i rekao da će istorija pokazati da je on bio u pravu, dok je njegova supruga vikala prisutnima da idu dođavola. Egzekuciju nad Čaušeskuovima izvršio je oficir Jonel Bojeru. On je bio jedan od trojice u streljačkom vodu a gorka sjećanja na trenutak kada ih je postavio pred zid i pokosio svojim kalašnjikovim oživio je mnogo godina kasnije.

"I danas sam nervozan kad o tome govorim. Prekinuo sam dva života. U ratu je to prihvatljivo, ali mnogo je teže kad ubiješ nenaoružane ljude. To nikome ne bih poželio, iako je meni ubijanje ljudi posao", govorio je Bojeru 2014. godine.

On je tada istakao da ne žali što je baš on označio kraj Čaušeskuove tiranije i vladavine straha i nemaštine. I njegova porodica je bila među milionima progonjenih.

"Moj deda je bio svještenik, liberal, veći dio života je proveo u zatvoru. On je bio zaista srećan nakon tih događaja, srećan što se režim promijenio, što je Čaušesku mrtav. Rekao mi je: Bez brige, ja na sebe uzimam sve tvoje grijehe", istakao je u svojoj ispovijesti Bojeru.

On je dodao da je za ovaj svoj čin platio visoku cijenu. To ga je koštalo privatnosti, mira i braka sa ženom koja je bila zabrinuta zbog slave koju je stekao.

Bojeru vjeruje da su baš njegovi meci ubili Čaušeskuove jer je, kad je počeo da puca, vidio da se jedan od trojice članova streljačkog voda skamenio na nekoliko trenutaka, a drugi je zaboravio oružje da stavi na automatski način rada pa je uspio da ispali samo nekoliko pojedinačnih hitaca.

31 YEARS AGO TODAY

After 23 years of dictatorial rule, Romania ousted its Communist dictator, Nicolae Ceausescu. pic.twitter.com/ILn3XDWBLO

— Jim Slater (@Dailybugle1898) December 22, 2020