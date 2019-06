Jato ptica se zabilo u avion, brza reakcija pilota spasila živote

Na snimku se vidi kako avion udara u jato ptica, a nakon toga i reakcija pilota koji je odbacio rezervoare goriva i kapsule bombi za vježbanje.

Nakon što su rezervoari pali na zemlju vidjelo se nekoliko eksplozija, a zračne snage Indije pohvalile su reakciju pilota.

"Profesionalnost i brzo djelovanje pilota,nije spasilo samo vrijedno sredstvo za ratovanje, već i živote mnogih civila koji žive na području oko aerodroma", poručeno je iz zračnih snaga Indije.

The terrifying Indian Air Force Jaguar aircraft video- fuel drop tanks and Carrier Bomb Light Stores pods dropped off after bird hit at takeoff.

Brilliant young pilot gets the fighter back on ground safely. pic.twitter.com/AWwayzkR7p

— Manu Pubby (@manupubby) June 28, 2019