Jamajka demantuje Tačija: Ne prepoznajemo Kosovo kao nezavisnu državu

Džonson Smit je retvitovala Tačijevu objavu na Tviteru, uz komentar da "Jamajka ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu".

Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači juče je objavio u poruci na Tviter nalogu da je Jamajka priznala tzv. Kosovo.

"Upravo sam obavješten od našeg ambasadora Vljore Čitaku da je Jamajka priznala Kosovo kao suvereno i nezavisno. To je rezultat napornog rada i lobiranja od nekoliko godina, uključujući rad Eliota Engela. Hvala vam, dragi prijatelji iz Kingstona", napisao je Tači.

To date, Jamaica has not recognized Kosovo as an independent state. https://t.co/HLNtJaOWLh

— Hon. Kamina J Smith (@kaminajsmith) February 21, 2020