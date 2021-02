Jak zemljotres u Novoj Kaledoniji, prijeti cunami

Epicentar potresa bio je 424 kilometra istočno od Tadina u Novoj Kaledoniji na dubini od 10 kilometara.

Nakon prvog, uslijedila su još najmanje tri potresa u regionu jačine od 5,7 do 6,1 stepen Rihterove skale tokom sat vremena.

Breaking: A major #earthquake with a preliminary magnitude of 7.5 has been reported about 250 miles east of New Caledonia. A #Tsunami Watch has been issued for American Samoa. The threat for a tsunami in areas like Fiji and New Zealand is being monitored. pic.twitter.com/27hsdDzCXT

— WeatherNation (@WeatherNation) February 10, 2021