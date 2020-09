Zemljotres se osjetio u jutarnjim satima, a epicentar je registrovan u moru, na 23 kilometra od obale Atosa, prenio je grčki portal "Katimerini".

Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 77 km S of Potos (Thassos) (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/3yTHZJ6aNM

— EMSC (@LastQuake) September 28, 2020