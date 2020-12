Јak zemljotres potresao istok Turske

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je istočnu Tursku, saopštio je u nedjelju Evropski mediteranski seizmološki centar, prenosi Rojters.



Epicentar zemljotresa je, prema saopštenju, bio na dubini od dva kilometra.

Prvobitno je saopšteno da je jačina zemljotresa bila 6,4 stepena.

Za sada nema izvještaja o šteti ili povrijeđenima.

M5.4 #earthquake (#deprem) strikes 109 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fcG0AmMINQ