Izvučena tijela devet žrtava, i dalje oko 300 nestalih VIDEO

Poslije pucanja brane, poplavljeno je područje u blizini naselja Vilja Ferteko, što je izazvalo strah od širenja toksičnog otpada i mogućeg zagađenja životne sredine.

U trenutku pucanja brane, stotine radnika nalazilo se u kafeteriji koja je zatrpana muljem i vodom, prenosi Bi-Bi-Si.

The river of sludge forced the evacuation of some residents. This local TV footage shows a rescue mission. #Brumadinho pic.twitter.com/sfNTDAaiQy

