Naoružani ljudi su jutros zasuli mecima Vamalin automobil, ubivši njegovu ćerku koja je bila sa njim u vozilu, javila je lokalna televizijska stanica NBS TV.

Portparolka je za Rojters rekla da je Vamala povrijeđen u napadu, dok je njegov vozač ubijen.

Is it true that there has just been an attempted assassination attempt on General Katumba Wamala? 🤭 pic.twitter.com/JcoBF6yCrN

— Engineer Faisal (@PyeparFaisal) June 1, 2021