Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala tri rakete ispaljene iz pravca Sirije ka izraelskoj teritoriji.

Vojska je u saopštenju navela da je jedna raketa završila unutar Sirije u večernjim časovima.

Damask se nije oglasio tim povodom, prenosi AP.

Do incidenta dolazi usred eskalacije konflikta između Izraela i Hamasa u Gazi koji je doveo do izbijanja međuetničkih sukoba u samom Izarelu kao i do nasilja na Zapadnoj obali.