Izraelska vojska presrela dvije rakete VIDEO

Drugi po veličini grad u Izraelu napadnut je prvi put nakon ljeta 2014. godine.

"Zabilježena su dva ispaljivanja raketa iz sektora Gaze na izraelsku teritoriju", navedeno je u saopštenju Armije Izraela.

#Breaking - rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel ! pic.twitter.com/WFWtplhHOw

Informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti nema. Niz lokalnih medija piše da je za presretanje raketa upotrebljen protivraketni kompleks "Gvozdena kupola".

Prethodno je izraelska vojska saopštila da su se u Tel Avivu oglasile sirene za uzbunu. Prema izvještajima svjedoka, eksplozije su odjeknule u blizini glavog grada Izraela.

Video of rockets fired into #Israel in the last half hour being intercepted by the Iron Dome. pic.twitter.com/de5uBfFWJb

