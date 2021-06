Izraelska vojska ponovo raketirala Pojas Gaze

To je drugo kršenje primirja postignutog 21. maja, nakon žestokih sukoba izraelskih i palestinskih snaga.

I ovaj napad, kako je saopšteno sa izraelske strane, uslijedio je nakon što su novi "baloni bombe" lansirani s palestinske strane izazavali osam požara na jugu Izraela.

Video of an IDF strike toward a Hamas site in northern Gaza this evening. pic.twitter.com/HdhApGtxXx

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 17, 2021