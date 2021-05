Izraelci srušili najvišu zgradu u Gazi

Kako navodi AP, to je najveća višespratnica u Gazi, a izraelski mediji podsjećaju da je to treća visoka zgrada koju je Izrael srušio od ponedjeljka uveče, kada je počeo sukob sa islamskim ekstremističkim Hamasom koji vlada pojasom Gaze.

Izrael tvrdi da su u takvim zgradama kancelarije komandira palestinskih ekstremističkih organizacija.

Mediji u Gazi su naveli da je čuvaru zgrade rečeno da se stanari evakuišu i da je bilo i drugih upozorenja na predstojeći napad.

Close-up photography of the site of the bombing of the Al-Shorouk Tower, which was completely demolished by the Israeli occupation aircraft after it was targeted by several war missiles. #GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/9sGVUGWhmt

— Mohammed | Halawa 🇵🇸 (@twittargy) May 12, 2021