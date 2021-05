Izrael uz rakete Hamasa ima još jedan veliki problem: Na rubu je građanskog rata

Vlasti su proglasile vanredno stanje, uvele policijski čas i dovele pojačanje sa Zapadne obale.

"Te životinje su uništavale i palile. Obnovićemo, sagradićemo i veće", ljutito je Ejtan Šnur rekao izvještaču Gardijana, misleći na svoje arapske i palestinske komšije koji su, kako je rekao, u četvrtak uveče zapalili jevrejsko svetilište.

Pet sinagoga zapaljeno u Lodu, Jevreji su za odmazdu zapalili arapske prodavnice

Ovo nije bila ni prva ni druga, već peta sinagoga zapaljena prošle nedjelje u Lodu, gradu mješovitog jevrejskog (većinskog) i arapskog (manjinskog) stanovništva, koji je postao leglo zastrašujućeg i gotovo bez presedana uličnog nasilja koje se širilo širom država.

„Ovdje žive životinje“, ponovio je Šnur, koji se bavi trgovinom dijamantima, pokazujući na stanove pored sinagoge. „Imam arapske prijatelje, (ali) ljudi između 20 i 30 godina, sada su mnogo ekstremniji.

Iza njega tinejdžer u sinagogi viče: "Ubijte ih!" Jasno je na koga misli - na svoje palestinske ili arapske građane.

Naravno, nasilje nije jednostrano - čine ga bijesni demonstranti i ekstremisti s obje strane, izraelske i arapske ili palestinske. Izraelske vlasti i policija pokazale su se nesposobnim i možda nevoljnim da zaustave nasilje.

Bolni snimci nasilja dijele se na društvenim mrežama: prestrašena arapska porodica koja pokušava da spriječi muškarce naoružane palicama da provale kroz njihova ulazna vrata, gomila palestinskih demonstranata koji tuku Izraelce, a izraelske djevojke mašu izraelskim zastavama i veselo igraju ispred srušena prodavnica u arapskom vlasništvu. Naime, Izraelci su u znak odmazde zbog paljenja sinagoga krenuli u paljenje arapskih prodavnica i radnji.

Dalje, Arapin je izboden nožem na pijaci Mahana Iehuda u Jerusalimu, izvještava Times of Israel.

19-godišnji izraelski vojnik pretučen je u Jafi i završio je u bolnici sa frakturom lobanje i krvarenjem u mozgu.

A u pretežno arapskom gradu Um al-Fam, lokalna rulja napala je jevrejsku porodicu u automobilu sa troje djece koja su slučajno ušla u grad. Policija i drugi mještani spasili su ih iz razjarene rulje, a arapski gradonačelnik Samir Mahamid kasnije je nazvao napadnutog oca troje djece i izrazio svoj "šok i gnušanje" napadom na svoje sunarodnike. Osmogodišnja Jevrejka je takođe pogođena kamenom u glavu dok se vozila sa porodicom u automobilu u blizini grada Beršeba.

Izraelski ministar bezbjednosti otvoreno je podržao naoružane izraelske civile koji patroliraju ulicama

Jevrejski imigranti i krajnje desničari, često naoružani oružjem i djelujući pred policijom, krenuli su u nasilnu raciju u etnički mješovitim oblastima prošle nedjelje. U porukama dijeljenim u jevrejskim nacionalističkim grupama na društvenim mrežama, Jevreji su pozvani da masovno dolaze u Lod.

Ne dolazi se bez neke lične zaštitne opreme“, glasila je jedna poruka.

Amir Ohana, ministar javne bezbjednosti, otvoreno je ohrabrio ove ljude (civile koji, grupisani i naoružani, preuzimaju zakon u svoje ruke da bi navodno zaštitili svoju zajednicu od kriminalaca) kada je u srijedu rekao da su oni „građani koji poštuju zakon i nose oružje „pomoć vlastima. Štaviše, rekao je ovo kao komentar vijesti da je osumnjičeni jevrejski naoružani čovjek ubio Arapina u Lodu. Ministar je, bez iznošenja dokaza, rekao da je riječ o samoodbrani.

Na snimcima koji dolaze iz Loda, rame uz rame sa policijom, zaista se mogu vidjeti naoružani izraelski demonstranti.

Mafija je izvukla Palestinca iz automobila i zamalo ga linčovala

U još jednom šokantnom incidentu prošle nedjelje u predgrađu Tel Aviva zvanom Bat Iam, gomila izraelskih demonstranata izvukla je palestinskog vozača iz automobila i pretukla ga, gotovo linčujući, dok nije ostao ležati u nesvjesti nasred puta. Jedan demonstrant pretukao ga je izraelskom zastavom.

Hitna pomoć je za 33-godišnjaka došla tek poslije 15 minuta i odvela ga u bolnicu, gdje je operisan zbog teških povreda. prenosi Guardian.

Izraelski demonstranti tvrdili su da su ga napali jer se na njih zabio automobil, ali snimci izraelske televizije pokazuju da je izgubio kontrolu kada je naletio na demonstrante koji su marširali nasred puta.

Izraelska televizija Channel 12 u međuvremenu je razgovarala sa napadnutim Palestincem u bolnici, gdje se oporavlja.

"Otišao sam na plažu. Nisam znao da počinju da prave razliku između Jevreja i Arapa u ovoj zemlji. Bio sam na putu. Neko mi je prišao i rekao: 'Šta si Arapin?' Odgovorio sam, 'Da, je li to problem?' A onda sam vidio 30 ljudi kako se naguravaju na moj automobil ”, rekao je pretučeni Said Musa.

Ranije je na ulazu u Lod gomilu arapskih demonstranata napala i jevrejskog vozača, ali je on srećom uspio da pobjegne prije nego što je izvučen iz automobila.

„Da li sam ja kriv što sam rođen kao Arapin?

Potom je pokušao da pobjegne od rulje, ali je pred njim zakucao automobil, nakon čega su ga ekstremisti izvukli i pretukli.

"Zašto sam ja kriv? Šta sam učinio da bih ovo zaslužio? Da li sam ja kriv što sam rođen kao Arapin?" Pitao se Musa, ali istovremeno pozivajući na mir između Jevreja i Arapa.

„Svi smo mi ljudi, već dugo svi živimo zajedno“, dodao je.

Od tada napadi ne prestaju - zapravo su se pojačali. Na jednom video snimku, koji je očigledno snimio arapski stanovnik Loda, prikazano je kako dvojica Izraelaca pune boce benzinom na benzinskoj pumpi pored bijelog automobila.

„Policija je odmah pored njih“, kaže snimatelj ili neko pored njega.

Posljednjih dana u Haifi i Tiberijadi viđene su gomile jevrejskih nacionalista koji skandiraju rasistički slogan „Smrt Arapima“, prenosi Times of Israel. A upravo takve mrske parole mogle su se čuti prije nekoliko nedjelja u Istočnom Jerusalimu, kada su protesti i neredi u tom gradu počeli da se zahuktavaju.

I palestinski i izraelski ekstremisti, naoružani, pucaju jedni na druge

Policija kaže da radi na "spriječavanju nereda i nemira". Ali nisu samo jevrejski civili naoružani. Izraelski mediji izvjestili su da su najmanje dva jevrejska civila, uključujući bolničara, kao i jednog policajca, ubijeni iz nereda prošle nedjelje u Lodu i Ramli. Gradonačelnik Loda Iair Revivo opisao je eskalaciju oko 80.000 ljudi u tom gradu kao pravi „građanski rat“.

"Ovaj nevjerovatno zabrinjavajući razvoj događaja razlikuje ovaj sukob od prethodnih izraelsko-palestinskih ratova. Palestinci i Izraelci napadaju jedni druge na ulicama, pale sveta mjesta, prodavnice. Takvog nasilja između (etničkih) zajednica u Izraelu nije bilo decenijama", upozorila je ljevičarska izraelska novinarka.

Incredibly worrisome development that sets apart the current conflict from previous Israel-Gaza wars. Palestinian and Israelis are attacking each other in the streets, torching holy places, shops. Israel hasn't witnessed such inter-communal violence in decades. https://t.co/h3UUtyeuaC

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) May 12, 2021