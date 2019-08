Posada će nositi specijalni šljem, sličan onom koji nose piloti aviona F-35.

Moguće je, međutim, da će se ova oklopna vozila koristiti i bez posade za obavljanje najopasnijih zadataka na ratištu.

Vojna oprema se modernizuje, poboljšavaju se borbena vozila, a posebna pažnja posvećuje se upravo tehnici, koja radi nezavisno od čovjeka, ili mu aktivno pomaže. Danas nije riječ samo o uobičajenim bespilotnim letjelicama, nego i o podmornicama, pa čak i tenkovima. Tehnika na daljinsko upravljanje se ne saginje pred mecima i bez straha juriša u vatru.

Veliki gubici

Tenkovi su izmišljeni da bi oklopom zaštitili posadu, koja se nalazi unutra. To je izvjesno vrijeme bilo od pomoći, ali ubrzo se pojavilo protivtenkovsko oružje, koje je u stanju da uništi bilo koje oklopno vozilo.

Prema zvaničnim podacima, tokom Drugog svjetskog rata uništeno je 96.500 sovjetskih tenkova i nešto više od 30.000 njemačkih tenkova. Naravno da su i ljudske žrtve bile ogromne.

Posljednjih decenija tenkovi su veoma napredovali i modernizovali se.

Tri kompanije proizvode pametne tenkove

Izrael je sada predstavio nove "pametne" tenkove — tri verzije prototipa borbene mašine budućnosti — "Karmelj". Po izgledu i naoružanju (koristi top kalibra 30 milimetara), to je, prije svega, borbeno vozilo pješadije. Posadu čine dvije osobe i opremljene su sa desetinama kamera, radarima i senzorima. Tenkisti će vjerovatno moći da se mijenjaju — obojica će moći i da upravljaju vozilom i da vrše izviđanje, kao i da koriste oružje i ostalu opremu.

#Israel shows off a tank designed to be used in urban conflict. It is largely driven by AI, pushing the boundaries with a fully autonomous killing machine, and only currently depends on a human to tell it to fire.https://t.co/nCxljVJsvY

— לוֹחְמָנִי (@alders_ledge) August 12, 2019