Izrael jutros nastavio sa bombardovanjem Hamasovih položaja, pogođena još jedna zgrada u Gazi

Izraelski avioni i palestinske snage ponovo su se sukobile rano jutros. Izaslanik UN za Bliski istok pozvao je na prekid sukoba upozorivši da situacija "eskalira ka pravom pravcatom ratu".

Neutralizovani Hamasovi obaveštajci

IDS je naveo i da su njihovi avioni "neutralizovali" ključne figure Hamasove obavještajne službe - Hasana Kaogija koji je šef Hamasove vojno-obavještajne jedinice i njegovog zamjenika Valija Isu koji je bio šef odjeljenja za kontrašpijunaže.

"Izgleda da su naše informacije bile bolje", prokomentarisao je IDS.

Heavy #Israel|i airstrikes on the #Gaza Strip in the past hour

May 12, 2021

Broj stradalih porastao je na 40 - 35 u Gazi i pet u Izraelu, a izraelski avioni rano jutros su sat vremena bombardovali Pojas Gaze, kao i položaje Hamasa u predgrađu Tal al Hava na jugu Gaze.

Sa druge strane, palestinske snage osule su paljbu po Tel Avivu, Beršibi i drugim izraelskim gradovima.

Ministar odbrane Beni Ganc upozorio je da je ovo "tek početak" izraelskih napada, dok je lider Hamasa Ismail Nanijeh odvratio da su oni spremni na eskalaciju situacije.

#BREAKING: Watch airstrike of #Israel Air Force at a #Hamas position in Tal al-Hawa neighborhood in South of #Gaza.

May 12, 2021

UN izaslanik Tor Vensland rekao je da lideri sa obje strane moraju da preuzmu odgovornost za smirivanje situacije. "Cena rata u Gazi je zastrašujuća i plaća je običan svet", rekao je on. "Momentalno obustavite vatru. Situacija eskalira u pravi pravcati rat", dodao je on.

Rano jutros sirene uporenja odzvanjale su Tel Avivom gdje se čulo i nekoliko eksplozija. Hamas je ranije saopštio da su ispalili 110 raketa na obaj obalski grad kao odgovor na izraelsko bombardovanje Gaze.

In response to HUNDREDS of rockets in the last 24 hours, the IDF has struck a number of significant terror targets and terror operatives across the Gaza Strip, marking our largest strike since 2014.

We are currently striking more terror targets in Gaza.

May 12, 2021

Izraelske odbrambene snage (IDS) su rano jutros saopštile da su pogodile veći broj terorističkih meta i operativaca na Pojasu Gaze u odgovor na stotine raketa sa palestinske snage.

Izraelski avioni napali su još jednu višespratnicu u Gazi i teško oštetile zgradu u kojoj su stanovi, kompanije za proizvodnju medicinske opreme i zubarska ordinacija. Izvještaja o žrtvama za sada nema.