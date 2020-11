Izrael izveo napad na Damask i ubio tri sirijska vojnika

Sirijska novinska agencija SANA javila je da su tri vojnika poginula, a da je jedan ranjen tokom "izraelske agresije".

Portparol izraelske vojske potpukovnik DŽonatan Konrikus rekao je da je pogođeno osam ciljeva od oblasti na sirijskoj strani Golanske visoravni do periferije Damaska.

Israeli warplanes target sites in the vicinity of the Syrian capital #Damascus, and the Syrian regime's anti-air systems are trying to intercept this attack.#Syria #Israel #IDF #IAF https://t.co/1XW0ORLhKa

— Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) November 18, 2020