Izrael će dozvoliti izvoz medicinskog kanabisa do kraja godine

Izrael će najvjerovatnije dozvoliti izvoz medicinskog kanabisa do kraja godine, izjavio je danas predsjedavajući izraelskog parlamentarnog komiteta za unutrašnje poslove i životnu sredinu Joav Kiš.

Ministarstva finansija i zdravlja procjenjuju da bi izvoz mogao da donese oko 268 miliona dolara (milijardu šekela) godišnje, ali su pojedini poslanici zaustavili izvoz kanabisa koji se uzgaja u Izraelu iz straha da bi njegova proizvodnja donijela više droge na ulicama Izraela.

Izraelske kompanije zahvaljujući povoljnoj klimi i ekspertizi u medicinskim i poljoprivrednim tehnologijama su najveći svjetski proizvođači medicinskog kanabisa, prenio je Rojters.

Stvari su se promijenile kada je Kiš podnio zakon koji omogućava izvoz sa strožijim propisima o izvoznicima i zaprijećenim zatvorskim kaznama za prekršaje.

Zakon je prošao prvo od tri glasanja u parlamentu prošle sedmice i sada je ponovo kod Kišovog komiteta na reviziji.

"Cilj mi je da završim zakon do kraja godine", rekao je Kiš Rojtersu.

"Mi vjerujemo da je to medicina i da je to važno, To je veliki potencijal za izraelske poljoprivrednike i ekonomiju", dodao je Kiš, koji procjenjuje da bi taj zakon mogao da donese prihod od milijardu šekela godišnje.