Izlila se nafta, tirkizna voda postaje crna

Na snimcima se vidi tamna mrlja koja se širi okeanom i nizom popularnih turističkih plaža.

Brod je prevozio gotovo 4.000 tona goriva, a u njegovom trupu su se pojavile pukotine, pa je nafta počela da curi.

#Wakashio has been wrecked near the #Mauritian lagoon of Pointe d'Esny for the past 12 days. No visibly concrete actions to stop this.

It is now spilling oil and on the way to become a marine disaster.

HELP!@climate@NatGeo @MarineLife_Aus @oceana @EU_Commission @Anon_Support pic.twitter.com/Px6OdqQ3we

— The Logical Mauritian (@mauritianlogic) August 6, 2020