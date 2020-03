Italijani u karantinu izašli na balkone i zajedno zapjevali

Italijani su izašli na balkone i prozore i jedni drugima zapjevali.

- U kućama smo, a večeras smo se udružili u jedan veliki hor. Ljudi poput nas se nikad ne predaju. Živjela Italija, živio Napulj - napisala je jedna stanovnica Napulja koja je snimila ovaj prizor.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3

— David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020