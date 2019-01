Istorijske hladnoće i rekordni minusi: Šta je zaledilo Ameriku? FOTO VIDEO

Najmanje 55 miliona stanovnika SAD suočiće se narednih dana sa istorijskim hladnoćama i temperaturama koje će se spustiti i na minus 53 stepena.

Naučnici ovako niske temperature obrazlažu meteorološkim fenomenom "polarnim vorteksom".

Čikago će biti hladniji i od Antarktika, navodi BBC, dodajući da se ovako niske temperature događaju jednom u 25 godina. Zbog izuzetno niske temperature u Čikagu u školu danas neće ići 360.000 učenika.

Aerial footage shows the view of the Chicago River as the city experiences brutally cold temperatures—and could see a wind chill of 50 below zero on Wednesday. https://t.co/sEIqCjVfUR pic.twitter.com/F2Vz1LnvZT — ABC News (@ABC) January 30, 2019

"Njujork tajms" piše da "polarni vorteks" donosi opasno niske temperature, zbog čega će škole i univerziteti biti zatvoreni.

Vanredna situacija proglašena je u Viskonsinu, Mičigenu, Ilinoisu, Alabami i Misisipiju, a vlasti u Ajovi su upozorile građane da tokom boravka na otvorenom ne udišu duboko i ne govore mnogo.

❄️ #PolarVortex2019: Crews set fires to keep train tracks from contracting as Chicago faces record low temperatures pic.twitter.com/VXhrKPnpX2 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 30, 2019

Američki meteorološki zavod objavio je da bi i samo 10 minuta boravka na ovakvoj hladnoći moglo da dovede do ozbiljnih promrzlina.

Naučnici objašnjavaju da su niske temperature posljedica porasta temperature u stratosferi iznad Sjevernog pola na visinama između 20 i 30 kilometara.

Uzrok je kovitlac arktičkog vazduha koji se odvojio od polarnog vrtloga a koji inače kruži iznad Sjevernog pola. Prema aktuelnim prognozama, sistem niskog pritiska u srijedu će biti blizu Velikih jezera. Na sjevernoj hemisferi cirkulacija oko visokog pritiska kreće se u smjeru kazaljki na satu, a cirkulacija povezana s niskim pritiskom suprotnim smjerom.

To znači da će uzorak protoka vazduha i razlike u pritisku prouzrokovati da se hladan vazduh preliva u regiju zajedno s jakim vjetrovima.

Čikago se inače često naziva vjetrovitim gradom, ali nadolazeće hladnoće zaista zaslužuju naslovne strane, navodi još Indeks.

@realDonaldTrump instead of building a wall how about building homes for homes less people? So far 19 deaths due to extreme cold in Chicago! You wanna make America great again? How about direct investment in poor America! #PoorPeopleCampaign #MLKDream eradicate poverty! pic.twitter.com/KMgs6BL38K — shapearl (@shapearl) January 30, 2019

Prognoza meteorološke službe ukazuje da bi više dana zaredom temperatura mogla da bude i -20 ili još hladnija. Poređenja radi, Čikago je u 150 godina mjerenja imao samo 15 dana s temperaturama ispod -20.

Isto tako, postoji mogućnost da u Čikagu najviša dnevna temperatura danima ne pređe 0, što se dogodilo samo dvaput u 20 godina, odnosno 22 puta u prošlih 100 godina. A sad je jasno da će biti i mnogo hladnije.

Chicago is going to be colder than Antarctica during the #PolarVortex. Here’s how to stay safe in the extreme cold pic.twitter.com/gE4VbUSBXG — NowThis (@nowthisnews) January 30, 2019

Kako prenosi Indeks, policija javlja i o porastu kriminala na ulicama Čikaga, gdje lopovi navodno ljudima prijete pištoljima i kradu im jakne i bunde.

Ovim povodom oglasio se i predsjednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da "na prelijepom Srednjem zapadu", ledene temperature dostižu minus 60 stepeni i da ljudi ne mogu da izdrže napolju ni par minuta.

"Šta se zaboga desilo sa tim globalnim zagrijavanjem? Molim te, vrati se brzo, trebaš nam!", napisao je Tramp.

Najniža temperatura u Čikagu izmjerena je 20. januara 1985. godine, kada je bila minus 27 stepeni. Na Badnji dan 1983. godine temperatura se u tom gradu, zbog vetra, spustila na 57 stepeni ispod nule.