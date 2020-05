Ispričao kako je preživio pad aviona: "Vidio sam svjetlo..."

"U avionu su bila djeca, muškarci, žene, stariji. Kada se avion počeo ponovno izdizati iznad piste, svi su vikali i plakali, svi su počeli moliti", ispričao je Zubair novinarima u bolnici.

Nakon što se avion srušio, Zubair je uspio da se spasi.

"Nakon što je u avionu buknuo požar, otkopčao sam svoj pojas i vidio sam svjetlo. Izašao sam iz aviona tako što sam skočio, visina je bila gotovo tri metra. Nakon toga, došla je hitna pomoć i odvezli su me u bolnicu", kaže Zubair.

#PIAPlaneCrash : Muhammad Zubair survived miraclously in #PIA_Plane_Crashed speaks with media. Praying for his quick recovery. pic.twitter.com/K75TeC5aF6

