Ispraznili cijeli avion jer djevojčica nije stavila masku

Na aerodromu u Orlandu obezbjeđenje je ispraznilo čitav avion zbog porodice čije je dijete jelo jogurt bez maske.

Avion kompanije Spirit Airlines u potpunosti je ispražnjen zbog četveročlane porodice, koja ni uz najbolju volju nije mogla da shvati šta je pogrešno učinila.

"Napustite avion. Uzmite svoje stvari i napustite avion. Odbijate da nosite maske i sarađujete", čuje se u videu kako stjuardesa govori članovima porodice, odnosno trudnoj ženi u čijemu je krilu djevojčica sjedila.

Američki mediji su prenijeli da je obezbjeđenje na kraju zaista ispraznilo čitav avion kompanije Spirit Airlines, odnosno da je let prema Atlanti ostalim putnicima omogućen tek nakon dva sata odlaganja, prenosi portal Srbija danas.

NEW - Family is being thrown off a @SpiritAirlines flight from Orlando to NY because their two-year-old child is eating without a mask.pic.twitter.com/dOIZrbbJt6