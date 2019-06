Ispravno zahtijevati drugi referendum o Bregzitu

Ispravno je zahtijevati održavanje drugog referenduma o istupanju Velike Britanije iz EU, izjavio je lider britanske opozicije DŽeremi Korbin.

On je na sastanku Laburističke partije o politici "Bregzita" rekao da bi novo glasanje trebalo da ponudi glasačima pravi izbor, kako za one koji žele "Bregzit", tako i za one koji su za ostajanje u EU.

"Već sam govorio o tome da bi sada bilo ispravno zahtijevati da se građanima omogući glasanje o bilo kakvom sporazumu, što je u skladu sa politikom naše konferencije. Javno glasanje bi trebalo da bude opcija", istakao je Korbin.

Korbin kaže da bi glasački listić trebalo da sadrži "stvaran izbor" za glasače sa obje strane, uz napomenu da bi to zavisilo od odluke Parlamenta.