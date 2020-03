Ispovijest majke bebe zaražene koronom: Nekoliko dana imao je temperaturu

U Velikoj Britaniji devetomjesečnoj bebi dijagnostikovan je korona virus. Maleni Kasijan Kots je nekoliko dana imao temperaturu i mučila ga je prehlada, kada su ga zabrinuti roditelji Miroslava i Kalum odveli u bolnicu.

– Kada smo stigli tamo, morali smo da prođemo posebne mjere i da prethodno pozovemo određeni broj telefona kako bi nas uopšte pustili unutra. U čekaonici se nalazio velika tabla na kojoj je pisalo “sumnjivi slučajevi”. Suprug i ja smo bili veoma iznenađeni, dok nam medicinska sestra nije potvrdila da zaista sumnjaju – istakla je Miroslava za britanski Dejli mejl.

Doktor je izvršio neke osnovne provjere, uključujući mjerenje temperature i pregled ušiju, da bi ubrzo zaključio da je najvjerovatnije riječ o virusu COVID-19.

Roditelji su trenutno sa devetomkesečnim sinčićem u samoizolaciji, a ističu da nemaju ideju gde je Kasijan mogao da se zarazi, s obzirom da su oboje potpuno zdravi.

– Uhvatila me je panika, ali me je fantastično zdravstveno osoblje smirilo. Rekli su mi da djeca to dobro podnose i da mogu da imaju simptome. Poslali su nas na dve nedjelje u samoizolaciju i rekli su nam da Kasijana liječimo istim lijekom kao da ima prehladu – dodala je ova majka.

Ona je istakla i da smjernice koje se daju javnosti nisu dovoljno jasne, jer joj je nakon što je na društvenim mrežama objavila svoju priču stiglo gomila pitanja roditelja.