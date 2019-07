Isplivali snimci na kojima Tramp partija sa milijarderom pedofilom

Najmlađe među njima su imale 14 godina.

Američki mediji su objavili snimak jedne razuzdane žurke na kojoj su Tramp i Epstajn okruženi djevojkama, navodno, navijačicama američkog kluba Bafalo bilsa. Sve se događa u Trampovom klubu Mar-A-Lago.

On u jednom trenutku drži jednu od djevojaka otpozadi i tapše je po zadnjici. U drugom trenutku, Tramp pokazuje Epstajnu jednu djevojku i govori mu nešto na uvo.

Iako se zbog muzike ne čuje šta mu tačno govori, NBC je analizirao: "Pogledaj nju, tamo iza... Ona je zgodna." Zatim kaže još nešto što je nemoguće utvrditi, ali je Epstajnu bilo vrlo duhovito, jer je gotovo pao na pod od smijeha.

Zanimljivo je da je Tramp, kojeg američki mediji povezuju s ovim seksualnim manijakom, u izjavi 9. jula negirao da je bio prijatelj s njim.

"Pa, poznavao sam Epstajna kao što su ga svi u Palm Biču poznavali. Bio je inventar u Palm Biču. Mislim da nisam razgovarao s njim 15 godina. Nisam bio fan", rekao je Tramp. Ipak, čini se da to demantuju ne samo ovi snimci već i zajedničke fotografije.

Sumnja se da je Tramp bar jednom letio Epstajnovim zloglasnim privatnim avionom, u medijima prozvanim "Lolita ekpres", zbog spekulacija da su u baš u njemu milijarder i njegovi gosti imali seksualne odnose s maloljetnim devojkama.

"Lolita ekspresom" je letio i bivši predsjednik Bil Klinton, i to više od 20 puta. Kao i Tramp, i Klinton se sad ograđuje od svog bivšeg prijatelja.

Isto tako, Epstajn je, navodno, bio čest gost u Mar-a-Lagu dok nije izbačen zbog napastovanja jedne maloljetnice. Prema sudskim dokumentima, jednom je rekao da želi da otvori modeling agenciju "na isti način na koji je Tramp osnovao svoju.

Epstajn je baš zahvaljujući agenciji vrbovao i potom silovao ili podvodio djevojke.

Njujork tajm izveštava da je Tramp organizovao privatnu žurku samo za sebe i Epstajna u Mar-a-Lagu za koju je "naručio" 28 "devojaka s kalendara". To je bilo 1992. kada je održan i sporan parti.

Inače, Epstajn se 2008. izvukao vansudskom nagodbom, prema kojoj je morao da odsluži samo 13 mjeseci u zatvoru otvorenog tipa iz kojeg je svakog dana odlazio po 12 sati na posao u svoju kancelariju u Palm Biču, iako mu je prijetila doživotna robija. Međutim, 11 godina kasnije, ponovo je uhapšen, a optužnica je mnogo šira.

Trump getting handsy. A forceful grab and a pat on the 🍑. This is a low grade visual of the "grab them by the 🐱" tape. #Epstein #MorningJoe pic.twitter.com/kIBKU9mxnz

— 🇨🇩💪🏽 (@iZairois) 17. srpnja 2019.