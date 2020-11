Isplivale informacije o napadaču: Albanac (20) već osuđen za terorizam, htio da ide u Siriju

Iako još uvijek traje istraga terorističkog napada u Beču, u kojem su ubijene četiri osobe, u javnost su počele da izlaze nezvanične informacije o napadaču.

Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehamer je potvrdio danas da je napadač porijeklom iz Sjeverne Makedonije, dok mediji pišu da je u pitanju "islamista rođen u Beču, koji je želio da se pridruži Islamskoj državi u Siriji". Riječ je o Albancu.

Nehamer je rekao da je napadač, kojeg je ubila policija, bio star 20 godina, da je makedonskog porijekla i da je bio osuđen za terorističko udruživanje.

On je, agenciji APA, rekao da je terorista imao austrijsko i sjeverno-makedonsko državljanstvo.

Austrijski mediji pišu da je terorista Kujtim Fejzulai, koji je ubijen, odranije poznat obavještajnim službama. Glavni urednik lista "Walter" je na svom Tviter nalogu, pozivajući se na policijske izvore, napisao kako je terorista makedonski Albanac, ima 20 godina i rođen je i odrastao u Beču.

Navodno je porijeklom iz Tetova.

Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals)#ViennaAttack #Austria #terrorattackVienna pic.twitter.com/CQGgGEPzaC — Jack (@FplJohnWick) November 2, 2020

On navodi da je bio jedan od 90 austrijskih ekstremista koji su željeli da putuju kako bi se borili u Siriji, pod zastavom IS-a.

Naime, on je bio na radaru policije jer je ljetos htio da ide u Siriju da se pridruži IS, u čemu je sprečen.

Dalje se navodi kako je "ubica obećao vjernost lideru Islamske države" i da je Fejzulai 25. aprila prošle godine osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog pokušaja putovanja u Siriju radi priključenja Islamskoj državi.

Pušten je iz zatvora, prevremeno, uslovno 5. decembra prošle godine jer je, na osnovu starosti procesuiran po zakonodstvu koje predviđeno za mlade prestupnike, a koje predviđa blaže kazne za tu uzrasnu dob.

Lokalni mediji prenose kako policija nije vjerovala da je albanski terorista sposoban da izvede onakav napad u Beču.

Ubijeni terorista bio je poznat u salafističkoj sceni u Austriji, posjećivao je islamističke radikalne džamije.

— Video shared by Austrian Netizens show a heavy exchange of gunfire between Terrorists and Austrian Security Forces in the Jewish Area of Wien/Vienna. pic.twitter.com/M9NMlZYPcI — Dogz Bollox🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Right Wing News (@Bollocks_Dogz) November 2, 2020

Još uvijek traje velika potraga sa 1.000 pripadnika obezbjeđenja koji su angažovani u potrazi za drugim osumnjičenima nakon što su se začuli pucnji na najmanje šest lokacija, udaljenih nekoliko stotina metara u centru grada.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

U ponedjeljak uveče ubijena su dva muškarca i dvije žene. Jedna od žrtava je konobarica koja je upucana na dužnosti, a podlegla je povredama u bolnici.

Stručnjaci za terorizam i islamski radikalizam objašnjavaju značenje bijelog kombinezona koji je nosio terorista.

Prema islamu, pokojnik se obmota bijelim čaršavom (čefin) prije nego što se položi u grob, pa je terorista, prema mišljenju stručnjaka, obučen u bijelo pokazao kako je samoubica koji je došao da umre i ode u raj.

Njemački Bild objavio je danas fotografiju navodnog napadača, a koju je objavio neposredno prije terora.

Na njoj se vidi muškarac koji pozira sa oružjem i mačetom, dok se u opisu fotografije zaklinje na vjernost vođi Islamske države.

Nalog na Instagramu u međuvremenu je blokiran, dok se istražuje da li je taj muškarac odgovoran za jedan od najtežih terorističkih akata u Austriji.

Albanci prisutni među radikalnim islamistima u Austriji

Ubijeni napadač, koji je terorističkim napadom u centru Beča usmrtio četiri lica i povrijedio više od 17 osoba, etnički Albanac porijeklom iz Sjeverne Makedonije Kujtim Fejzulai imao je kontakte i sa mladim albanskim islamistima porijeklom sa Kosova koji žive u Austriji, tvrde austrijski mediji.

List "Hojte" navodi da austrijska policija čini sve da rasvijetli pozadinu zločina, a ona je vezana za napadača i 12 osumnjičenih islamista.

Dnevnik navodi da je Fejzulai živio u Medlingu, da je bio kao tinejdžer veoma talentovan fudbaler, a prošle godine je sa drugim islamistima osuđen za terorističko udruživanje.

(Telegraf)