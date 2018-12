Ispirala nos vodom, pa joj se mozak pretvorio u kašu

CT je otkrio nepravilnost od 1,5 centimetara na zadnjem dijelu ženine lobanje. Činilo se da je to relativno čest oblik tumora na mozgu pa su se odlučili za operaciju. Ono na šta su hirurzi naišli iznenadilo je i njih same. Žena je preminula mjesec nakon hirurške intervencije.

Sve je počelo kada je 69-godišnja žena iz Sijetla (SAD) posjetila doktora zbog teške hronične infekcije sinusa. Doktor joj je preporučio ispiranje nosa i sinusa vodom. Međutim, umjesto sterilne, žena je koristila vodu iz slavine koju je samo pustila kroz filter.

Godinu nakon toga dobila je neobične simptome, poput čudnog crvenog osipa oko vanjske strane nazalnog otvora. Tek nakon što je doživjela intenzivne napade i očiti gubitak kognitivne funkcije mozga, stručnjaci su posumnjali da s njenim mozgom nešto nije kako treba, piše iflscience.com.

CT je otkrio tumor od 1,5 centimetara na zadnjem dijelu lobanje. Činilo im se da je to relativno čest oblik tumora na mozgu pa su se odlučili za operaciju. Ono na što su hirurzi naišli iznenadilo je i njih same - pronašli su "kašu" mrtvog moždanog tkiva, prenosi Antenam.net.

"Dio njenog mozga veličine loptice za golf bio je krvava kaša. Nismo imali pojma što se događa, ali kada smo došli do tkiva, shvatili smo da je to ameba. Ispostavilo se da je to ameba koja jede mozak Balamuthia mandrillaris", rekao je dr. Čarls Kobs (Charles Cobbs), neurohirurg Švedskog medicinskog centra (Swedish Medical Center) u Sijetlu.

Riječ o jednostaničnom organizmu koji može da se nađe prirodno u tlu i slatkoj vodi širom svijeta. Ova žena se najvjerovatnije zarazila amebom tako što je ispirala sinuse vodom iz slavine. Moguće je, kažu stručnjaci, i da se infekcija iz nosa proširi u mozak, ali to se događa izuzetno rijetko. Mnogo veća šansa je da dođe do toga kod starijih ljudi koji nos ispiraju običnom vodom, prenosi iflscience.com.

Kod zdravih ljudi s dobrim imunim sistemom ovakva infekcija je vrlo rijetka, u svijetu je prijavljeno svega oko 200 takvih slučajeva.

Međutim, iako je veoma rijetka, infekcija B. mandrillaris smrtonosna je u gotovo 90 posto slučajeva.

Žena je preminula samo mjesec dana nakon hirurškog zahvata. Njen slučaj detaljno je opisan u Međunarodnom žurnalu infektivnih bolesti (International Journal of Infectious Diseases).

(Antenam.net)