Samoproglašeni "kalifat" nekada je zauzimao skoro trećinu teritorije Sirije i Iraka.

Portparol Sirijskih demokratskih snaga Mustafa Bali naveo je u poruci na društvenoj mreži "Tviter" da je takozvani kalifat "totalno uništen".

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS

— Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019