Islamisti uhapšeni u Švajcarskoj osumnjičeni za saučesništvo u napadu u Beču

Dvojica islamista koji su uhapšeni u Švajcarskoj nakon terorističkog napada u Beču 2. novembra osumnjičeni su da su saučesnici, odnosno da su bar znali za planiranu akciju teroriste Kujtima Fejzulaja koji je u glavnom gradu Austrije ubio četiri i ranio više od 20 osoba.

Riječ je o dva muškarca iz Vintertura starosti 25 i 18 godina koji su već dugo dio švajcarske islamističke scene, prenosi Tanjug.

Dokazano je da su prošle godine putovali u Beč, gdje su se sastali sa teroristom Fejzulajem i da su čak i prenoćili u njegovom stanu.

Nakon što su se njegovi gosti vratili u Švajcarsku Fejzulaj je pokušao u Slovačkoj, bezuspješno, da kupi municiju za svoju automatsku pušku.

Postoji sumnja da je Fejzulaj to oružje dobio od saučesnika iz Švajcarske.

Posebno dvojicu muškaraca tereti dokazni materijal, odnosno fotografija plana Beča na kojoj su obilježena mjesta kasnijeg zločina u centru grada.

Austrijska policija je odmah nakon terorističkog napada pokrenula potragu za mogućim saučesnicima, ali je nakon više nedjelja došla do zaključka da je Fejzulaj djelovao sam. Međutim, pretpostavlja se da je bilo osoba iz islamističke scene kojom se kretao, a koje su znale za njegove namjere, možda i one koje su ga na to podstakle.