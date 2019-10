Islamista porijeklom iz BiH upozorava: Mogući napadi u Evropi

Zatvorenik Islamske države Muhamed Hasik upozorio je da bi se nakon smrti lidera Islamske države Abu Bakr al Bagdadija, u znak odmazde, mogli desiti teroristički napadi u Evropi.

Dvadesetpetogodišnji Hasik, rođen u BiH, je u intervju za ABC News upozorio da Islamska država "nikada neće stati".

Hasik, koji pokazuje da se kaje za zločine Islamske države, rekao je da smaknuće Bagdadija neće zaustaviti Islamsku državu već bi je moglo ojačati.

"Možda će se nešto desiti u Evropi, jer su mnogi uznemireni zbog Bagdadijeve smrti", rekao je Hasik za ABC News, prenosi The Sun.

Dodao je da nije važno to što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da je kalifatu došao kraj, kazavši da borci Islamske države još uvijek postoje.

"Kada jedan umre, dođe drugi", zaključio je.

Hasik je svojevremeno radio sa terorističkom grupom kao policajac i očekuje da će biti pušten iz zatvora u Sjevernom Iraku jer smatra da nije prekršio zakon.

"Samo smo hvatali ljude sa drogom i sličnim stvarima. Samo sam radio svoj posao. Ovaj rat je prljav i dosadio mi je. Želim da živim normalan život, sa svojom porodicom i djecom.

Lider Islamske države poginuo je u subotu kada je u skrovištu u Siriji aktivirao prsluk s eksplozivom, ubivši sebe i svoje troje djece.

"Došao je do kraja tunela, naši psi su ga do tamo doveli. Poveo je svojih troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel", rekao je Tramp u obraćanju novinarima u nedjelju.

