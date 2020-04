Irena radi u poznatoj klinici u Rimu i otkrila je koju terapiju Italijani koriste, a pomaže: "Stanje u bolnicama je nalik na noćnu moru

Koordinator medicinskog osoblja Irena Njegojević je u središtu korona virusa koji "bukti" u Italiji. Ova Srpkinja je iz Bora se ovih dana susrela sa svim posljedicama koje pandemija ostavlja iza sebe i svakodnevno je na raspolaganju pacijentima u "Clinica Paideia Roma". Ona je rekla da je stanje u bolnicama kao u noćnoj mori, da nema zaštićenih, ali nam je otkrila kojoj terapiji se Italijani sada podvgavaju, a daje rezultate.

- Radim u Italiji gdje sam završila medicinsku školu i studiram zdravstveni menadžment. Zdravstveni radnik sam već 24.godine, koordinator sam medicinskog osoblja u privatnoj bolnici u Rimu - počela je Irena da priča svoju priču za "Novosti".

Irena u trenucima dok pišem tekst se nalazi u prvoj liniji odbrane od pandemije i potpunog haosa koji je zadesio Italiju, ali i celo čovečanstvo. Njeno iskustvo je dramatično.

- Stanje u bolnicama je nalik noćnoj mori, ko nije u struci nema predstavu o ozbiljnosti ove situacije. Bolnice su pune zaraženih pacijenata i osoblja koje je veoma izloženo. Saniteti pristižu, intenzivne njege se brže pune nego što se prazne i na žalost često do toga dolazi zbog smrtnog ishoda. Sirene, saniteti, šatori i osoblje u zaštitnim odjelima... sve ostalo je neobična tišina ... Obzirom da većina pacijenata na klinici gdje radim su onkološki pacijenti, imamo veliku odgovornost da bi ih zaštitili od zaraze koja bi njima nanijela najteže posljedice. Trudimo se da budemo oprezni i za sada je situacija po kontrolom - rekla je ova žena koja je rođena u Boru, gdje je živjela do marta 1993. godine, a za građane Srbije ima poseban apel.

- Moja poruka za sve Srbe je da shvate veoma ozbiljno trenutnu situaciju pandemije. Da budu savjesni i odgovorni građani i da se pridržavaju mjera pošto je u pitanju kolektivno zdravlje. Od toga zavisi koliko će trajati i kakve će posljedice biti! Pomozite zdravstvenim radnicima da bi mogli svima da pruže potrebnu pomoć. Sada je najbitnija socijalna distanca! Biće vremena za druženje, samo da smo svi živi i zdravi

Irena je ispričala neke od najtežih i najljepših trenutaka koje će joj biti urezani u sjećanju sve dok je živa. Jer, ipak, ovakvu katastorfu svijet nije vidio do sada.

- Najteži momenat mi je bio je kada su nam doktor i koleginica završili na intenzivnoj njezi i to je bio momenat kada sam shvatila da ovo nije ružan san nego stvarnost. Najljepših momenata ima više, to je solidarnost među kolegama, atmosfera je kao da smo porodica, hrabrimo jedni druge i uspjevamo da izmamimo koji osmijeh ispod zaštitne maske. Svi nas bodre i podržavaju, šalju nam divne poruke i gestove tako da nam to puni srce i daje snagu da izdržimo i borimo se u ovoj vandrednoj situaciji.

Irena je otkrila ponešto i o terapiji koja se sprovodi u Italiji.

- Što se terapije tiče, nisam upoznata sa stanjem u Srbiji. Ovdje je za sada AIFA (Italijanska agencija za lijekove) odobrila eksperimentisanje lijekova koji se koriste za reumatski artritis, malariju i SARS. U gradu Pavia su počeli i sa transfuzijom krvne plazme pacijenata koji su ozdravili i stvorili antitela, pacijentima koji su zaraženi da bi imunitatni sistem mogao da se izbori sa virusom.