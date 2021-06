Iranci biraju novog predsjednika

Analitičari smatraju da postoji mogućnost slabog odziva građana zbog nezadovoljstva povodom ekonomskih teškoća i striktne politike koju vode vlasti.

"Svaki glas se važi, izađite i izaberite svog predsjednika. Ovo je važno za budućnost vaše zemlje", rekao je vrhovni lider ajatolah Ali Hamenei nakon što je glasao u Teheranu.

🚨 Rehbare Moazzam Ayatullah Syed Ali Khamenei will cast his vote at the ballot box at 7:00 a.m (2:30 a.m GMT) on Friday, June 18, 2021 @khamenei_ir @In_khamenei @Khamenei_fa #IranElections2021 #IranElections #iranElection #Iranians pic.twitter.com/zRYgPkP0tK

— #WhatIsArbaeen (@WhatIsArbaeen) June 18, 2021