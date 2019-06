Iran: Ovo je dokaz da je dron ušao u naš vazdušni prostor 

Odnosi između SAD i Irana su poslije obaranja američkog drona posebno su zategnuti. Komandant Iranske revolucionarne garde Hosein Salami izjavio je da je obaranje američke bespilotne letjelice poslalo "jasnu poruku" SAD.

Salami je dodao da Iran nema namjeru da ratuje ni sa jednom zemljom, ali da je "spreman za rat".

U međuvremenu, Tehran je objavio i snimak obaranja drona kao i njegovu putanju.

Kako se navodi, dron se približio iranskom vazdušnom prostoru kako bi prikupljao obavještajne podatke. Potom se vratio ka Ormuskom moreuzu, prelazu između Omana i Irana.

Na tom putu ga je oborio odbrambeni sistem "Kordad 3". Inače, u pitanju je bespilotna letjelica "global hok".

Predsjednik SAD Donald Tramp danas je iransko obaranje američkog drona nazvao "velikom greškom".

Vašington tvrdi da se obaranje dogodilo u međunarodnom vazdušnom prostoru, a Teheran da se dogodilo iznad teritorije Irana.

Iranian official media released RQ-4 Path from Al Dhafra AirBase to Interception point. pic.twitter.com/ado1A5YjRd — فیلد مارشال! (@FieldMarshalPSO) 20. lipnja 2019.