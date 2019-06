Inženjer iz Černobilja otkrio šta se dešavalo u nuklearnoj elektrani nakon eksplozije reaktora

Sinoć je na kanalu Skaj Atlantik prikazan dokumentarni film Stvarni Černoblji (The Real Chernobyl) u kojem su o događajima iz 1986. godine govorili ljudi koji su bili stvarni svjedoci katastrofe.

Ekipa je razgovarala sa inženjerom u nuklearnoj elektrani Pčeksejem Bruesom, koji je prisustvovao nesreći i još uvijek je živ. Naime, on je jedan od zaposlenih u Černobilju koji je došao u jutarnji smjenu i koji je radio na spasavanju povrijeđenih kolega.

– Izgledalo mi je kao da su poginuli svi koji su se zatekli u elektrani te noći. Reaktor je izgledao kao ogromni grob. Nije mi bilo jasno šta se dogodilo. Kada sam došao tamo jedan od čuvara dao mi je tabletu kalijevog jodida. To je poseban lijek koji štiti štitnu žlijezdu od zračenja i odmah sam je popio. Pamtiću tog čovjeka do kraja života – rekao je on.

Nakon toga, opisao je kako je izgledalo spasavanje, ali je progovorio i o nestalom kolegi.

– Hodao sam preko komada crnog grafita i prećutao sam ono što su i ostali vidjeli – da je to bio crni grafit. Spasavali smo povrijeđene iz elektrane i predavali ih medicinskom osoblju. Tražili smo ih i izvodili do kola hitne pomoći. Sve smo ih izveli, osim jednog. On je još uvijek negdje unutra – izjavio je on.