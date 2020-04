Epidemija novog virusa korona KOVID-19 u Rusiji trebalo bi da se završi do ljeta, ali vrhunac širenja virusa još nije prošao, saopštio je glavni infektolog ruske Federalne medicinsko-biološke agencije Vladimir Nikiforov na "Prvom kanalu".

"Ovo će se, na kraju, završiti do ljeta. To je sigurno", rekao je on.

Specijalista za zarazne bolesti smatra da bi vrhunac oboljevanja mogao da se očekuje sredinom sljedeće nedjelje – od 8. do 10. aprila.

Nikiforov je dodao da se kod ovakvih respiratornih infekcija obično vidi takav porast, a zatim pad koji traje oko 10-12 nedelja.

Svetska zdravstvena organizacija objavila je 11. marta epidemiju nove virusne infekcije KOVID-19 za pandemiju. Prema posljednjim podacima u svijetu je zabilježeno više od 936 hiljada slučajeva zaraze, a umrlo je više od 47 hiljada ljudi.

Ukupan broj oboljelih od KOVID-19 u Rusiji dostigao je 2.777, 190 je ozdravilo, a 24 osobe su umrle.