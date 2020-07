Industrija turizma širom svijeta u gubitku 320 milijardi dolara

Industrija turizma širom svijeta zabilježila je gubitke od 320 milijardi dolara usljed pandemije virusa korona, navodi se u izvještaju objavljenom na internet stranici Svjetske turističke organizacije.



Podaci UN pokazuju da je turizam u maju pretrpio gubitke koji su trostruko veći nego tokom svjetske ekonomske krize 2009. godine.

Barometar UNSTO pokazuje da su vanredne mjere, koje su uvedene zbog pandemije, dovele do pada od 98 odsto kada se radi o broju stranih turista u maju u odnosu na isti period 2019. godine.

U izvještaju se navodi da je u periodu između januara i maja zabilježeno smanjenje broja turista za 56 odsto u odnosu na prošlu godinu.

- To znači da je došlo do pada broja turista za 300 miliona i do gubitka od 320 milijardi dolara - ističe se u izvještaju Organizacije.

Generalni sekretar Organizacije Zurab Polokašvili izjavio je da su posljednji podaci pokazali važnost nastavka turizma čim to bude bezbjedno.

On je naglasio da gubici i pad broja turista dovodi u opasnost milione života, uključujući stanovništvo u zemljama u razvoju.