Indijski jutjuber uhapšen nakon što je zavezao psa za helijumske balone i pustio ga da leti

Gaurav Sharma je snimio svog psa dok leti zavezan za balone. U trenutku kada je pas bio kod balkona na drugom spratu zgrade, neko ga je uhvatio.

Ovaj jutjuber tvrdi da je "ispoštovao sve sigurnosne mjere", ali je videosnimak izbrisao nakon negativnih reakcija na društvenim mrežama.

32-year old Youtuber, Gaurav Sharma, resident of Panchsheel Vihar has been arrested for tying helium balloons to his dog and later making it fly. He told the police that he is a youtuber and the made the video to upload it on his page. The video was shot on May 21.👇🏾 pic.twitter.com/nrOUe9hLjb

— Sakshi Chand (@sakshichand8TOI) May 27, 2021